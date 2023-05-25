Yurt dışında seçimlere yoğun katılım! İlk turu geri bıraktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışında kullanılan güncel oy sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada, " İlk tur oy verme sayısı geçilmiştir." denildi.

YSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Saat 18.24 itibariyle gümrük dahil oy veren seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 488 olmuştur. İlk turda Gümrük ve Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 470'tir. İlk Tur oy verme sayısı geçilmiştir.”