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Yurt dışında seçimlere yoğun katılım! İlk turu geri bıraktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışında kullanılan güncel oy sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada, " İlk tur oy verme sayısı geçilmiştir." denildi.

25.05.2023 - 09:50 |
Yurt dışında seçimlere yoğun katılım! İlk turu geri bıraktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışında kullanılan güncel oy sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada, " İlk tur oy verme sayısı geçilmiştir." denildi.

YSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Saat 18.24 itibariyle gümrük dahil oy veren seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 488 olmuştur. İlk turda Gümrük ve Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 470'tir. İlk Tur oy verme sayısı geçilmiştir.”

Yurt dışında seçimlere yoğun katılım İlk turu geri bıraktı

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