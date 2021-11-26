GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYurt dışına kaçarken yakalandı! HDP’li eski belediye başkanı tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri Yurt dışına kaçarken yakalandı! HDP’li eski belediye başkanı tutuklandı
ABONE OL

Yurt dışına kaçarken yakalandı! HDP’li eski belediye başkanı tutuklandı

‘Terör örgütüne üye olmak’ ile suçlanan ve yurt dışına kaçarken Yunanistan sınırında yakalanan HDP’li Kömür Beldesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. tutuklandı.

26.11.2021 - 17:56 | | İHA
Yurt dışına kaçarken yakalandı! HDP’li eski belediye başkanı tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘Terör örgütüne üye olmak’ ile suçlanan HDP'li Kömür eski Belediye Başkanı Hüseyin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

16 Kasım tarihinde Hüseyin Y., beraberinde işadamı Abuzer A. ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin İpsala ilçesinde sınır birlikleri tarafından yakalanmıştı.

Hüseyin Y., jandarmada yapılan sorgulaması ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme Hüseyin Y.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

GÜNCEL HABERLER

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

26 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

26 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan kritik zirve! Resmen duyurdu: Başlatmaya hazır...

Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan kritik zirve! Resmen duyurdu: Başlatmaya hazır...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Sıradaki Haber
Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan kritik zirve! Resmen duyurdu: Başlatmaya hazır...

Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan kritik zirve! Resmen duyurdu: Başlatmaya hazır...

Sıradaki Haber
Ulaşıma zam geliyor! Fiyatlar yüzde 25 artacak, otobüs, minibüs, servis ve biletler...

Ulaşıma zam geliyor! Fiyatlar yüzde 25 artacak, otobüs, minibüs, servis ve biletler...

Sıradaki Haber
Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması emeklilikte kaç yıl kazandırır?

Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması emeklilikte kaç yıl kazandırır?

Sıradaki Haber