Yurt dışı seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs 2023 (Hollanda, Azerbaycan, Almanya, Fransa, ABD) Yurt dışı Cumhurbaşkanı oy sayıları

14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarına ek olarak en çok merak edilen Yurt dışı oy oranları oldu. Sisteme sonradan eklenen ve 1,5 milyona yakın oyun kullanıldığı yurt dışında Cumhurbaşkanı oy sayıları da açıklandı. Peki Hollanda, Azerbaycan, Almanya, Fransa, ABD seçim sonuçlarına göre hangi Cumhurbaşkanı adayı kazandı?

YURT DIŞI SEÇİM SONUÇLARI 2023!

Genel seçim sonuçlarıyla birlikte yurt dışı seçim sonuçları da açıklandı. Türk vatandaşlarının en çok yaşadığı Almanya ve Fransa gibi ülkelerde Cunhurbaşkanı oy oranları da belli oldu.

Almanya seçim sonuçları, Azerbaycan seçim sonuçları, Hollanda seçim sonuçları, Fransa seçim sonuçları, ABD seçim sonuçları gazetevatan'da olacak.

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