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Yurt dışı personelin görev süresi resmen değişti

Yurt Dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Personelin görev süresi 6 yıla uzatıldı.

30.10.2022 - 08:24 |
Yurt dışı personelin görev süresi resmen değişti

Resmi Gazete yayınlanan karara göre; yurt dışında gören yapan personelin görev süresi 6 yıla çıkarıldı.

Daha önce bu süre en fazla 3 yıl olarak uygulanıyordu.

Söz konusu süre hizmetin gerektirdiği hallerde bakanlıklarda ve bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarında bakan onayı, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarda ise üst yönetici onayı ile bir yıla kadar uzatılabiliyordu.

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