Yüreğir’de kültürler buluştu: Güney Koreli doktorlardan örnek dayanışma

Haberin Devamı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, geçtiğimiz günlerde Adana’ya gelen Güney Koreli doktorlardan oluşan heyeti başkanlık makamında ağırladı. Başkan Demirçalı, misafirlerine Yüreğir ilçesi ve Adana hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

ADANA’NIN ZENGİNLİĞİ VE TARİHİNE VURGU YAPILDI

Ziyarette, Adana’nın binlerce yıllık medeniyetler mirasına sahip, kültürel ve tarihi açıdan önemli bir şehir olduğu vurgulandı. Ayrıca, Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostane ilişkilerin geçmişten günümüze devam ettiğine dikkat çekildi.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM ÇALIŞMALARINA ORTAK DESTEK

Güney Koreli doktorlar, Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sağlık taraması ve sosyal destek faaliyetlerinde bulundu. Bu anlamlı iş birliği, ilçede büyük takdir topladı.

BAŞKAN DEMİRÇALI’DAN TEŞEKKÜR

Başkan Ali Demirçalı, Güney Koreli doktorların duyarlılığına teşekkür ederek, “Nazik ziyaretleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik yürüttükleri anlamlı çalışmalar için kendilerine gönülden teşekkür ederim” dedi.