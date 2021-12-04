GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYunanistan'ın ölüme ittiği 52 göçmen kurtarıldı!
HaberlerGündem Haberleri Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 göçmen kurtarıldı!
ABONE OL

Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 göçmen kurtarıldı!

İzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki 52 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

04.12.2021 - 00:58 | | İHA
Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Aralık saat 11.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Ege sularında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler, aynı gün saat 14.40 sıralarında da, Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNCEL HABERLER

Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 göçmen kurtarıldı!

Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 göçmen kurtarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ile IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ile IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 göçmen kurtarıldı!

Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 göçmen kurtarıldı!

Sıradaki Haber
İnşaat işçisi metrelerce yükseklikten yere çakılmaktan son anda kurtuldu!

İnşaat işçisi metrelerce yükseklikten yere çakılmaktan son anda kurtuldu!

Sıradaki Haber
3 Aralık On Numara çekiliş sonucu! İşte kazandıran numaralar...

3 Aralık On Numara çekiliş sonucu! İşte kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Toyota Türkiye’ye Türk Genel Müdür

Toyota Türkiye’ye Türk Genel Müdür

Sıradaki Haber