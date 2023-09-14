Yunanistan'da infaz edilen 6 Türk'ün İtalya planı ortaya çıktı! 'Ölüm çetesi' böyle pusuya düşürüldü...

Yunanistan’ın başkenti Atina’da geçtiğimiz gün bir araca açılan yayılım ateşiyle 6 kişi öldürüldü. Öldürülen kişilerin Türk polisince de aranan isimler olduğu ve suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları olduğu öğrenildi.

Atina’nın Artemida banliyösündeki ıssız bir noktada önceki akşam meydana gelen olayda beşi bir otomobilde, biri de araç dışında öldürülmüş altı kişinin cesedi bulundu.

Önce Arnavut oldukları söylenen kişilerin kimlik çalışmasında Türk vatandaşı oldukları belirlendi. Olay yerinden 25 boş kovan toplayan Yunan polisi öldürülenlerin kimliklerini gizli tutarken, Türk Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre bu kişiler arasında İtalya’da bir süre hapis yatan Barış Boyun’un adamlarından Doruk Ersu Büyüktunç ile yine Boyun’a yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Tekrü, Ömer Kanza, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Burak Tahmaz da yer alıyor.

KÖSTEBEK İDDİASI



CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ayrıntıları aktardı. Meltem Bozbeyoğlu'na konuşan Uludağ şu değerlendirmeleri yaptı;

Barış Boyun çetesinin Atina'da infaz edilen 6 üyesi Atina'ya 43 km uzaklıktaki Artemita beldede evde bulunuyorlar. Daha sonra o evden çıkıyorlar ve sahte Alman plakası olan araca biniyorlar.

Barış Boyun isimli bir kişi var. Onların sokaktaki silahlı kişileri organize diyor ve onalra motosiklet temin ediyor. Motosiklet ile hedefledikleri kişilere saldırıp öldürüyorlar, yaralıyorlar. Motosikletli saldırının ana planlayıcısı bu çete aslında.

Bu 6 kişi de aslında Türkiye'deki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon yapmıştı. 131 kişi yakalanmıştı. Ama bunlar bir şekilde diğer mafya gruplarıyla yaptıkları çatışmadan sonra Gürcistan üzerinden ya da TIR'ların arka bölümlerine gizlenmiş şekilde ya da bir takım insan kaçakçılarının yardımıyla bunlar Atina'ya gidiyorlar. Atina'da bir Artemita'da yer kiralıyorlar. Yine sahte kimlikler, sahte pasaportlarla.

6 KİŞİNİN İTALYA PLANI

Ve o binada bu 6 isim de nereye gidecekler? Yine Yunanistan'dan da dışarı çıkacaklar. Muhtemel odur ki; Barış Boyun nerede? İtalya'da. Ve bu 6 kişinin de aslında İtalya'ya gitmek için plan yaptıkları değerlendiriliyor.

Fakat ilginç olan şu; Barış Boyun ölüm çetesinin 6 ölüm yöneticisi Atina'da bir eve gidiyor, evde kalıyor ve bir anda dışarı çıkıyor. Böylesine bir 6'lı infazın yapılması için de müthiş, profesyonel altyapı gerekiyor aslında. Neden? Ya büyük bir istihbarat ağı gerekir. Çok büyük... Nedir? Teknik takip yaparsınız, İHA ile SİHA ile ve pusu kurabilirsiniz. Ya da içerisine bir köstebek sızdırabilirsiniz. İşte yapılan soruşturmada Yunanistan polisi bu değerlendirmeyi yapıyor.

"HAREKET EDİYORLAR, ÇIKIN!"

Diyor ki; "Bu saldırıdan önce aralarına sızan bir kişi tarafından bunların yeri tespit edildi, takip edildi ve uygun zamanda da 'Tamam. Buradalar. Hareket ediyorlar. Çıkın' talimatıyla çıkıldı ve bu eylem gerçekleşti." yönünde Yunan polisinin bir takım değerlendirmeleri var.

Bu anlamda da saldırıdan 1 saat sonra da Midilli Adası'na kaçmaya çalışan, üzerinde Portekiz sahte pasaport bulunan T.C. vatandaşlı bir kişi de Yunan polisi tarafından yakalandı. Peki köstebek o mu? O rakip çetelerin adamı mı? Belli değil.