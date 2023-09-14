GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Yunanistan'da infaz edilen 6 Türk'ün İtalya planı ortaya çıktı! 'Ölüm çetesi' böyle pusuya düşürüldü...
ABONE OL

Yunanistan'da infaz edilen 6 Türk'ün İtalya planı ortaya çıktı! 'Ölüm çetesi' böyle pusuya düşürüldü...

Barış Boyun suç örgütünün 'Ölüm çetesi'ne ait 6 kişinin Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir otomobilin içinde infaz edilmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Yunan polisinin olayla ilgili değerlendirmesini anlattı.

14.09.2023 - 16:44 |
Yunanistan'da infaz edilen 6 Türk'ün İtalya planı ortaya çıktı! 'Ölüm çetesi' böyle pusuya düşürüldü...

Yunanistan’ın başkenti Atina’da geçtiğimiz gün bir araca açılan yayılım ateşiyle 6 kişi öldürüldü. Öldürülen kişilerin Türk polisince de aranan isimler olduğu ve suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları olduğu öğrenildi.

Atina’nın Artemida banliyösündeki ıssız bir noktada önceki akşam meydana gelen olayda beşi bir otomobilde, biri de araç dışında öldürülmüş altı kişinin cesedi bulundu.

'Lucifer' hakim karşısına çıktı! İstenen hapis cezası belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR'Lucifer' hakim karşısına çıktı! İstenen hapis cezası belli olduHaberi Görüntüle

Önce Arnavut oldukları söylenen kişilerin kimlik çalışmasında Türk vatandaşı oldukları belirlendi. Olay yerinden 25 boş kovan toplayan Yunan polisi öldürülenlerin kimliklerini gizli tutarken, Türk Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre bu kişiler arasında İtalya’da bir süre hapis yatan Barış Boyun’un adamlarından Doruk Ersu Büyüktunç ile yine Boyun’a yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Tekrü, Ömer Kanza, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Burak Tahmaz da yer alıyor.

MSB: Ermenistan’ın siper kazdığı ve tahkimat yaptığı gözlemleniyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMSB: Ermenistan’ın siper kazdığı ve tahkimat yaptığı gözlemleniyorHaberi Görüntüle

KÖSTEBEK İDDİASI

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ayrıntıları aktardı. Meltem Bozbeyoğlu'na konuşan Uludağ şu değerlendirmeleri yaptı;

Barış Boyun çetesinin Atina'da infaz edilen 6 üyesi Atina'ya 43 km uzaklıktaki Artemita beldede evde bulunuyorlar. Daha sonra o evden çıkıyorlar ve sahte Alman plakası olan araca biniyorlar.

AFAD İstanbul'da 15 ilçe için alarm verdi! Zemin sıvılaşması tehlikesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAFAD İstanbul'da 15 ilçe için alarm verdi! Zemin sıvılaşması tehlikesiHaberi Görüntüle

Barış Boyun isimli bir kişi var. Onların sokaktaki silahlı kişileri organize diyor ve onalra motosiklet temin ediyor. Motosiklet ile hedefledikleri kişilere saldırıp öldürüyorlar, yaralıyorlar. Motosikletli saldırının ana planlayıcısı bu çete aslında.

Bu 6 kişi de aslında Türkiye'deki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon yapmıştı. 131 kişi yakalanmıştı. Ama bunlar bir şekilde diğer mafya gruplarıyla yaptıkları çatışmadan sonra Gürcistan üzerinden ya da TIR'ların arka bölümlerine gizlenmiş şekilde ya da bir takım insan kaçakçılarının yardımıyla bunlar Atina'ya gidiyorlar. Atina'da bir Artemita'da yer kiralıyorlar. Yine sahte kimlikler, sahte pasaportlarla.

İnternet dolandırıcıları dikkat: Polis sanal devriyede, tek tek incelendi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİnternet dolandırıcıları dikkat: Polis sanal devriyede, tek tek incelendiHaberi Görüntüle

6 KİŞİNİN İTALYA PLANI

Ve o binada bu 6 isim de nereye gidecekler? Yine Yunanistan'dan da dışarı çıkacaklar. Muhtemel odur ki; Barış Boyun nerede? İtalya'da. Ve bu 6 kişinin de aslında İtalya'ya gitmek için plan yaptıkları değerlendiriliyor.

Fakat ilginç olan şu; Barış Boyun ölüm çetesinin 6 ölüm yöneticisi Atina'da bir eve gidiyor, evde kalıyor ve bir anda dışarı çıkıyor. Böylesine bir 6'lı infazın yapılması için de müthiş, profesyonel altyapı gerekiyor aslında. Neden? Ya büyük bir istihbarat ağı gerekir. Çok büyük... Nedir? Teknik takip yaparsınız, İHA ile SİHA ile ve pusu kurabilirsiniz. Ya da içerisine bir köstebek sızdırabilirsiniz. İşte yapılan soruşturmada Yunanistan polisi bu değerlendirmeyi yapıyor.

İş kazalarına yönelik video çeken fabrika işçisi, 2 gün sonra iş kazasında öldü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİş kazalarına yönelik video çeken fabrika işçisi, 2 gün sonra iş kazasında öldüHaberi Görüntüle

"HAREKET EDİYORLAR, ÇIKIN!"

Diyor ki; "Bu saldırıdan önce aralarına sızan bir kişi tarafından bunların yeri tespit edildi, takip edildi ve uygun zamanda da 'Tamam. Buradalar. Hareket ediyorlar. Çıkın' talimatıyla çıkıldı ve bu eylem gerçekleşti." yönünde Yunan polisinin bir takım değerlendirmeleri var.

Bu anlamda da saldırıdan 1 saat sonra da Midilli Adası'na kaçmaya çalışan, üzerinde Portekiz sahte pasaport bulunan T.C. vatandaşlı bir kişi de Yunan polisi tarafından yakalandı. Peki köstebek o mu? O rakip çetelerin adamı mı? Belli değil.

Lise müdürü Deniz'in ölümünde korkunç gerçek! Kocası öldürdü, sadece şaka yapmış
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRLise müdürü Deniz'in ölümünde korkunç gerçek! Kocası öldürdü, sadece şaka yapmışHaberi Görüntüle

GÜNCEL HABERLER

Karadeniz'de kıyametin kıyısından dönüldü! Rus Su-27 savaş uçağından İngiliz keşif uçağına füze...

Karadeniz'de kıyametin kıyısından dönüldü! Rus Su-27 savaş uçağından İngiliz keşif uçağına füze...

Yunanistan'da infaz edilen 6 Türk'ün İtalya planı ortaya çıktı! 'Ölüm çetesi' böyle pusuya düşürüldü...

Yunanistan'da infaz edilen 6 Türk'ün İtalya planı ortaya çıktı! 'Ölüm çetesi' böyle pusuya düşürüldü...

Emeklilere 100. yıl ikramiyesi! Bakanlık harekete geçti, işte ara zam için formül

Emeklilere 100. yıl ikramiyesi! Bakanlık harekete geçti, işte ara zam için formül