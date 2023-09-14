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'Lucifer' hakim karşısına çıktı! İstenen hapis cezası belli oldu

Sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi olan ve Lucifer Michaelson takma adını kullanan Youtuber Kaan Alkan, göz rengi değiştirme ameliyatı sonrasında kendisine ameliyat konusunda danışan Maria Shirley Danieli'nin dolandırıcılıkla suçlaması üzerine hakim karşısına çıktı. Kaan Alkan'ın "Zincirleme şekilde dolandırıcılık" suçlamasından 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

14.09.2023 - 13:30 | | Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
'Lucifer' hakim karşısına çıktı! İstenen hapis cezası belli oldu

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Kaan Alkan katılırken, şikayetçi Maria Shirley Danieli gelmedi. Kaan Alkan ve avukatı, kendisinin tanınmış biri olduğunu, basın mensuplarının salondan çıkarılmasını isteyerek "Basın burada olmak zorunda mı? Sosyal medyada yanlış aktarılıyor" dedi.

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Hakim ise "Ben seni tanımıyorum" dedi. Bunun üzerine Alkan, "Herkes tanıyacak. Dünya tanıyacak beni" diyerek güldü. Hakim, duruşmaların açık olduğunu belirterek gizlilik talebini reddetti.

Lucifer hakim karşısına çıktı İstenen hapis cezası belli oldu

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kimlik tespitinde Youtuber olduğunu aylık kazancının 50-100 bin TL arasında olduğunu ifade eden Alkan, yurt dışında göz rengi değiştirme ameliyatı olduğunu söyledi. Alkan, "Firma Türkiye'ye şube açtıktan sonra benim fotoğraflarımı izinsiz kullandı. Kendileri yapmış gibi adımı etiketleyerek paylaştılar" dedi.

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Fotoğrafların ardından kendisine sürekli olarak ameliyat hakkında yorum ve mesaj geldiğini söyleyerek "Gözlerimi nerede yaptırdığımı sordular. Ben de yurt dışında yaptırdığımı söyledim. Maria Shirley Daniel de mesaj attı. 'Gözlerini canlı görmek istiyorum' dedi.

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Sonra otel lobisinde görüştük" dedi. Alkan, görüşme esnasında şikayetçinin kendisinden şarj cihazı almasını istediğini ve bunun karşılığında 100 euro verdiğini söyledi. Sonrasında şikayetçinin vizesi olmadığı için yurt dışına çıkamadığını söyleyen Alkan, "Türkiye'dekilerden yaptırmak istediğini söyledi.

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Ben de firmaları tanımadığımı söyledim. O da yaptırmış memnun kalmamış. İsimlere ulaşamamış. Bana isimleri sordu ben de tanımadığımı söyledim. Onlarda da benim resmimi kullandığı için benim onları tanıdığımı düşünüp beni de şikayet etmiş" diyerek suçlamaları reddetti.

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ŞİKAYETÇİ DİNLENECEK

Mahkeme, şikayetçinin yurt dışında olduğunu ve ülkeye giriş yaptığı taktirde ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı basın mensuplarının soruları üzerine Kaan Alkan, "Ben her şeyi söylemek istiyorum. Zaten her şeyi söylüyorum. Junior da metaforik oğlum. Olay yok ki. Olay ne demek ki? Ben şöyle bir mesaj vermek istiyorum hakimler, savcılar, avukatlar ve polisler gerçekten çok değerli bir şekilde işlerini yapıyorlar. Onlara hep saygılı davranmamız lazım. Seviyorum sizi" dedi.

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