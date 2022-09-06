Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor

Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü vakaları artıyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada, vakalardan 98'inin menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklardan şikayetçi olduğu, 62'sinin ise hafif semptomlar gösterdiği ya da herhangi bir belirti göstermediği belirtildi.