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Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi.

03.11.2023 - 09:58 |
Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Bu sabah 09.26 sularında EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Yunanistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

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Şiddetli deprem yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelirken, sarsıntı Atina'da ve Türkiye'de de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin merkezinin Boeotia, şiddetinin ise 5 olduğunu açıkladı.

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