Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi.
03.11.2023 - 09:58 |
Bu sabah 09.26 sularında EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Yunanistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
AFAD ŞİDDETİNİ 5 OLARAK DUYURDU
Şiddetli deprem yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelirken, sarsıntı Atina'da ve Türkiye'de de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin merkezinin Boeotia, şiddetinin ise 5 olduğunu açıkladı.