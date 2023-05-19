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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığınca, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığı açıklandı.

19.05.2023 - 14:31 | | DHA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Yunanistana kaçmaya çalışan PKK/KCKlı terörist yakalandı

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