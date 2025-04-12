Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
12.04.2025 - 17:19Güncellenme Tarihi:
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.Ş. ve U.D. yakalanıp, gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ş. ve U.D., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.