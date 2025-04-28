Kilisli genç, baba mesleğini bilimle taçlandırdı, ortaya damak çatlatan lezzetler çıktı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 2022 yılında mezun olan Bekan, mesleğini daha bilinçli ve kaliteli bir şekilde devam ettirmek amacıyla memleketi Kilis'e döndü.

Kentte, kadayıftan "cennet çamuru" ve "katmer" üretimi yapan işletmenin dördüncü kuşak ustası olan Bekan, çocuk yaşta başladığı mesleğini, bilimsel bilgiyle destekleyerek yaşatıyor.

Alperen Bekan, AA muhabirine, cennet çamuru ve katmerin Kilis'e özgü önemli lezzetler olduğunu söyledi.

Baba mesleğine küçük yaşlarda adım attığını ifade eden Bekan, "6 yaşından beri cennet çamuru ve katmer yapımını babamların yanında öğrendim. Bu mesleği daha ileriye nasıl taşıyabilirim düşüncesiyle gıda mühendisliği okumaya karar verdim. Eğitimimi tamamladıktan sonra mesleğimi daha bilinçli şekilde yapmaya başladım." dedi.

Gıda mühendisliği eğitiminin mesleğine büyük katkı sağladığını vurgulayan Bekan, şöyle devam etti:

"Mühendislik eğitimim sayesinde ürünleri ateşte fazla tutmamak gerektiğini, bakır ürünleri doğru kullanmanın sağlık açısından önemini öğrendim. Ayrıca kullandığım malzemelerin içeriğini daha iyi analiz edebiliyor ve hangi ürünle daha sağlıklı, daha lezzetli sonuçlar elde edebileceğimi biliyorum. Yaptığım AR-GE çalışmalarıyla ürünlerimi geliştirmeye devam ediyorum."

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Ata yadigarı mesleği bir miras olarak gördüğünü dile getiren Bekan, "Daha önce babalarıyla gelen insanlar, şimdi çocukları ve torunlarıyla geliyor. Onlara aynı lezzeti sunabilmek için büyük çaba gösteriyoruz. İnşallah bizden sonraki kuşaklar da bu mesleği en iyi şekilde devam ettirir." ifadesini kullandı.

İnsanların kendisinin mühendis olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını aktaran Bekan, "Neden mesleğini yapmadın da bu işi seçtin?" sorusuyla sık sık karşılaştığını belirterek, "Bu mesleği çok seviyorum ve atalarımdan miras kalan bir değer olarak görüyorum. Bu nedenle severek devam ettiriyorum. İnsanlar da bu yaklaşımı anlayışla karşılıyor." diye konuştu.