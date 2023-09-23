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Yunanistan sınırında yakalandılar! Hepsi terör örgütü üyesi çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 4’ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

23.09.2023 - 14:35 |
Yunanistan sınırında yakalandılar! Hepsi terör örgütü üyesi çıktı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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