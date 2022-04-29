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Yunan uçaklarından Ege'de provokasyon! Türkiye anında karşılık verdi

Türk hava sahasını üç gün içinde toplam 30 defa ihlal eden Yunanistan savaş uçaklarına, Türk Hava Kuvvetleri misliyle karşılık verdi. Yunanistan’ın son üç günlük yoğun ihlallerinin, ilgili makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi.

29.04.2022 - 11:57 |
Yunan uçaklarından Ege'de provokasyon! Türkiye anında karşılık verdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan, Ege'de hukuk dışı, provokatif, saldırgan eylem ve söylemlerine devam ediyor. Türkiye'nin sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesine yönelik çağrılarına kulak tıkayan Yunanistan'ın, Ege'de gerilimi artırmayı, tansiyonu yükseltmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

3 GÜN İÇİNDE 30 İHLAL

Bu kapsamda Yunanistan Hava Kuvvetlerine at uçaklar ilk olarak 26 Nisan'da Türk hava sahasını 6 defa ihlal etti. Bununla kalmayan Yunan uçakları Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlarına 27 Nisan'da da devam etti. Çarşamba günü gerçekleşen ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurları Didim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında 22 ihlal gerçekleştirdi.

Dün de ihlallerine devam eden Yunan unsurlarına Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından misliyle karşılık verildi. Radar kayıtlarıyla sabit olan Yunanistan’ın son üç günlük yoğun ihlallerinin, ilgili makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi. (Hürriyet)

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