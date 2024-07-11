Yunan botundan 'Kızıl Elma'ya müdahale! Tekne hasar aldı, yaralılar var

Alınan bilgiye göre, İlker Özdemir, 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gitti. Bu sırada Yunan unsurları kendi botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar verdi.

3 BOT BÖLGEYE GİTTİ

Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112 Acil Sağlık hattını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yavaş yavaş su almaya başlayan teknedeki su, Özdemir ve oğlu tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması nedeniyle yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra tekne, 2 Sahil Güvenlik Botu'na yedeklenerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na doğru yola çıktı.

TEKNE SAHİBİ İSYAN ETTİ

Balıkçı Özdemir olaya ilişkin paylaştığı videoda, "Yunan botu teknemize kendi tekneleriyle vurdu. Kayığımız bu halde Allah'tan su almıyor. Zürafa Kayalıkları'na 4 mil uzaktayız. Mavi Vatan'dayız, uluslararası sulardayız. Geldiler hazmedemediler, vurdular. Takım çekerken bu haldeyiz ve kaçtılar. Maalesef kayığımız darbe aldı, kımıldayamıyoruz." ifadesini kullandı.

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YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ EKİPLERİ TÜRK BALIKÇILARI TEKNELERİNİ BATIRMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Gökçeada açıklarında 31 Ocak 2023 tarihinde İlker Özdemir, yanındaki 2 arkadaşıyla uluslararası sularda Zürafa Kayalıkları mevkiinde avlanırken Yunan Sahil Güvenlik unsurları gelmişti. Yunan görevliler, Özdemir'den geri dönmelerini talep etmişti. Özdemir, uluslararası sularda bulunduğunu ifade ederek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söylemişti. Özdemir'in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevliler, balıkçıların direnmesi üzerine bir süre sonra bölgeden ayrılmış, Özdemir'in arkadaşlarından biri o anları cep telefonuyla kayda almıştı. İlker Özdemir ise yaşanan bu olay sonrası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.