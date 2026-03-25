Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından ilçede akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kısa sürede yerleşim merkezini beyaza bürüdü. Hafta başından bu yana bahar havasının etkili olduğu ilçede, hava sıcaklığının aniden düşmesiyle birlikte kış yeniden geri döndü. Aniden bastıran lapa lapa kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Nisan ayına sayılı günler kala kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, hazırlıksız yakalandı. Yağışın şiddetini artırdığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması ve kapalı köy yollarının açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin, yağışın devam ettiği bölgelerde teyakkuzda olduğu bildirildi.