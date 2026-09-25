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Yüksekova'da iki hafif ticari araç çarpıştı 4 kişi yaralandı

25.09.2026 - 18:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Yüksekova'da iki hafif ticari araç çarpıştı 4 kişi yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Yüksekova-Van karayolunda seyir halindeki iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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