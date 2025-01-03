Yüksek riskli ameliyatla 30 yıllık kamburundan kurtuldu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli maden işçisi Mehmet Bulut'un hayatı, ankilozan spondilit (omurga duruşunu bozan iltihaplı romatizma hastalığı) nedeniyle gençliğinden itibaren zorlaştı.

Adeta iki büklüm zorlu bir yaşam süren, yere bakarak hareket etmek zorunda kalan ve sırtüstü yatamayan Bulut, hastalığın ilerlemesi nedeniyle yüksek risk taşımasına rağmen ameliyat olmaya karar verdi.

Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Bulut, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Fevzi Kekeç ve Doktor Öğretim Üyesi Haluk Yaka'nın muayenesinin ardından ameliyata alındı.

Bulut'un kemiklerindeki dünyada nadir görülen ileri derece eğilme ve şekil bozukluğu (kifotik deformite) tek seansta 8 saat süren operasyonla düzeltildi. Ameliyatta iki farklı yerden kesilen omurga birleştirildi.

Ameliyat sonrası Bulut, yıllar sonra dik şekilde yürüyebildi, aynaya rahatça bakabildi.

"Tıp literatürüne de kazandırmayı düşünüyoruz"

Doç. Dr. Kekeç, bu tarz ameliyatların genellikle aşırı kan kaybı yaşandığı için ciddi hayati risk taşıdığını ve operasyonun seanslara bölündüğünü söyledi.

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Hastanın ameliyatta kaybettiği kanını geri kazandıran özel bir cihaz sayesinde operasyonu tek seansta tamamladıklarını anlatan Kekeç, "Başarılı geçen ameliyatın ardından hastayı bir gün yoğun bakımda takip ettik. İkinci gün serviste ayağa kaldırdık, dik şekilde yürüdü" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlardan Doktor Öğretim Üyesi Yaka ise operasyonun yüksek riskli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tamamen birleşmiş ve öne eğilmiş bir omurgayı düzelttik. Kemikleri kesip omuriliği koruduktan sonra implantla desteklediğimiz omurganın kaynamasını bekleyeceğiz. Bu tip ileri derecede kamburluklar akciğer ve kalp kapasitesini düşürüyor. Eğrilik vakası opere edilip (ameliyat edilip) de bu şekilde başarı sağlanan dünyada çok az vaka var. Çin'de böyle bir vakanın belgeseli çekilmiş. Bizimki de onun gibi bir vaka. Tıp literatürüne de kazandırmayı düşünüyoruz."

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Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Kılıçaslan da nadir ve zor bir vakaya başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini, ailenin isteği ve ekibe duyulan güvenden dolayı ameliyata karar verdiklerini kaydetti.

"30 yıl sonra ilk defa sırtüstü yatıyorum"

Kamburluğu nedeniyle uzun yıllar aynada kendisine bakamayan Mehmet Bulut da "30 yıl sonra ilk defa sırtüstü yatıyorum. Bambaşka bir duyguymuş. Yaşamım çok zordu. Böyle dik durmak mutluluk verici" diye konuştu.

Zehra Bulut ise eşiyle yaşadıkları mutluluğu anlatmaya kelimelerin yetmediğini vurgulayarak, "Hocalarım sayesinde 30 yıl sonra sırt sırta dayandık. O mutluluk anlatılmaz. Mehmet'im bir tane, kimseye muhtaç etmedi. Bu haliyle kömür ocaklarında çalıştı" ifadesini kullandı.