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Yüksek kar vaadiyle vatandaşı 14 milyon TL dolandırdı

Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yüksek kar vaadiyle 18 kişiyi yaklaşık 14 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

26.11.2023 - 15:49 | | DHA
Yüksek kar vaadiyle vatandaşı 14 milyon TL dolandırdı

Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yüksek kar vaadiyle 18 kişiyi yaklaşık 14 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre 2022 ile 2023 yılları arasında internet bankacılığı üzerinden altın yatırımı yaptığı, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım ve satımlarda makas aralığının düşük olduğu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek Kayseri'de ikamet eden 18 ayrı vatandaştan toplam değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçları alarak geri deme yapmayarak dolandırdığı tespit edilen A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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