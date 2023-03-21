YSK'dan 3 aday için ret, 9 aday için eksik belge tespiti

YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 18 adayın listesini yayımladı. Buna göre Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, vekaleten başvuruda bulundukları, Hürrem Ayaz'ın ise posta yoluyla başvuru yaptığı gerekçesiyle reddedildi. 9 kişinin adaylık başvurusunda ise eksik belge tespit edildi. Başvurusunda eksik belge tespit edilen isimler; İrfan Uzun, Davut Turan, Fatih Erbakan, Tevfik Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu ve Selami Karagöz olarak ilan edildi. Söz konusu isimlere belgelerini tamamlamaları için bugün saat 17.00’ye kadar ek süre verildi. Doğu Perinçek, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, Yakup Türkal'in ise adaylık başvuruları eksiksiz bir şekilde kabul edildi.