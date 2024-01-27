YSK'da kura çekimi! Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Seçim takvimine göre; kura çekimiyle seçime katılacak partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor. YSK başkanlığında gerçekleştirilen kuraya seçime katılım şartlarını sağlayan 36 parti giriyor.

Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.

YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

31 Mart 2024 pazar günü yapılacak seçimlere katılacak olan partilerin pusuladaki yerlerin belirlenmesiyle ilgili kura çekim törenine hoş geldiniz.

Yenilik Partisi, daha önce Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kuraya 35 parti katılacaktır.

31 Mart 2024 pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılma hakkı kazanan partiler:

Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.

Haberin Devamı

PARTİLERİN PUSULADAKİ YERİ BELLİ OLUYOR

Millet Partisi - 26

Milliyetçi Hareket Partisi - 31

HÜDA-PAR - 20

Yeni Türkiye Partisi - 17

Gelecek Partisi - 16

Sol Parti - 3

Hak ve Özgürlükler Partisi - 21

Memleket Partisi - 5

Aydınlık ve Demokrasi Partisi - 30

Demokratik Sol Parti - 7

Adalet Birlik Partisi - 23

Emek Partisi - 19

Halkın Kurtuluş Partisi - 13

Haberin Devamı

Güç Birliği Partisi - 25

Milli Yol Partisi - 27

Adalet ve Kalkınma Partisi - 1

Yeniden Refah Partisi - 8

Zafer Partisi - 12

Cumhuriyet Halk Partisi - 18

Ocak Partisi - 22

Vatan Partisi - 35

Saadet Partisi - 34

Anavatan Partisi - 6

Türkiye İşçi Partisi - 32

Bağımsız Türkiye Partisi - 15

Anadolu Birliği Partisi - 11

Genç Parti - 29

Demokrat Parti - 24

Adalet Partisi - 28

Demokrasi ve Atılım Partisi - 33

İyi Parti - 2

Büyük Birlik Partisi - 4

Türkiye Komünist Partisi - 10

Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi - 9

Türkiye Komünist Hareketi - 14