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YSK seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kaydı sorgulama

Yerel seçimlere az bir zaman kala, seçmenler hangi okullarda ve sandıklarda oy kullanacakları için araştırmalarını arttırdı. Peki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen kağıtları ne zaman verilecek?

27.02.2024 - 17:51 |
YSK seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kaydı sorgulama

Seçmen bilgi kağıtları dağıtılmadan önce, seçmenler nerede oy kullanacaklarını öğrenebiliyor. YSK'nin internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilecek.

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Takvime göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecekler. Bu bilgilerle, seçim günü oy kullanacakları yerleri önceden öğrenerek, oy kullanma sürecini daha kolay ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilecekler

 

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