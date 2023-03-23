YSK, Cumhurbaşkanı adaylarının ilk gün imza sonuçlarını açıkladı

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Buna göre saat 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde:

Muharrem İnce: 28235

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910

Sinan Oğan: 15573

Doğu Perinçek: 6679

Yakup Türkal: 993

Erkan Trükten: 397

Tevfik Ahmet Özal: 237

İrfan Uzun: 176

Halil Murat Ünver: 119

Hilmi Özden: 60

Davut Turan: 34