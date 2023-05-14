YSK Başkanı Yener: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemeli

YSK Başkanı Ahmet Yener, Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı. Yener, çıkışta yaptığı açıklamada, "Seçimlerin tüm cumhurbaşkanı adaylarımıza, milletvekili adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşamadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bazı sandık noktalarında cumhurbaşkanı oy pusulasında Muharrem İnce'nin bulunduğu bölümümün karalandığı iddiası sorulan Yener, "Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Dün de Kurulumuz açıkladı; şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında herhangi bir değişiklik yasal olarak mümkün değildir. 4 aday yer almaktadır. Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda sabahleyin sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza mesaj yoluyla gerekli ikazlar yapılmıştır" ifadelerini kullandı. (DHA)