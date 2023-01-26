GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YSK Başkanı Ahmet Yener oldu
ABONE OL

YSK Başkanı Ahmet Yener oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yener seçildi.

26.01.2023 - 15:45 |
YSK Başkanı Ahmet Yener oldu

Yeni üyeleri ile toplanan Yüksek Seçim Kurulu’nda yeni başkanı belirlemek için seçim yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Ahmet Yener YSK’nın yeni başkanı oldu.

AHMET YENER KİMDİR?

13/04/1966 tarihinde Beypazarı’nda doğmuştur. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

GÜNCEL HABERLER

ABD'de kritik büyüme verisi açıklandı

ABD'de kritik büyüme verisi açıklandı

Bakan Koca: Hekime saldıran hastane personeli 11 yıl ceza aldı

Bakan Koca: Hekime saldıran hastane personeli 11 yıl ceza aldı

Afganistan’da dondurucu soğuklar nedeniyle ölenlerin sayısı 162’ye yükseldi

Afganistan’da dondurucu soğuklar nedeniyle ölenlerin sayısı 162’ye yükseldi