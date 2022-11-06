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YRP'nin Genel Kurulu'ndan dönenleri taşıyan otobüs devrildi

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Olağan Genel Kurulu'ndan dönenleri taşıyan otobüs Kayseri-Kırşehir karayolu üzerinde devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

06.11.2022 - 21:04 | | İHA
YRP'nin Genel Kurulu'ndan dönenleri taşıyan otobüs devrildi

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yapılan Yeniden Refah Partisi'nin Olağan Genel Kuruluna katılanları taşıyan Teyfik A.'nın sürücüsü olduğu Süha Turizme ait 38 GH 373 plakalı otobüs, Kırşehir-Kayseri karayolu Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek mevkisinde şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 17 kişinin çevredeki hastanelere sevk işlemi devam ediyor.

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