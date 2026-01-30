GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYozgat'ta yapay zeka videoları ile 33 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar
HaberlerGündem Haberleri Yozgat'ta yapay zeka videoları ile 33 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar

Yozgat'ta yapay zeka videoları ile 33 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar

30.01.2026 - 19:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YOZGAT (İHA)

Yozgat'ta yapay zeka videoları ile 33 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar

Yozgat'ta ürettikleri yapay zeka videoları ile 33 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yozgat merkezli Antalya, Hatay ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda yapay zeka ile ürettikleri videolarla yaklaşık 33 kişiyi dolandırıp, 15 milyon haksız kazanç elde eden 9 şüpheliyi yakaladı. Yozgat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Hatay ve Ankara'da gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel Haberler

Kar yağışı ve sağanaklar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
#Gündem

Kar yağışı ve sağanaklar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı

Yerel eylem guruplarına 33 milyon liralık hibe desteği sağlanacak
#Ekonomi

Yerel eylem guruplarına 33 milyon liralık hibe desteği sağlanacak

Bingöl'de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
#Gündem

Bingöl'de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti