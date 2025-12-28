GAZETE VATAN ANA SAYFA
Yozgat'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

28.12.2025 - 21:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor. Yozgat’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Yozgat'ın yoğun kar yağışı alan ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

#Gündem

