Yozgat'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Yozgat'ın yoğun kar yağışı alan ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.