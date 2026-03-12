Yozgat'ta korkutan yangın! 5 katlı bina alevlere teslim oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.03.2026 - 07:50

Kaynak: İHA

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 5 katlı binanın teras katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın Osman Çavuş Mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın teras katında meydana geldi. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı veya yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

