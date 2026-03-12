Yozgat'ta korkutan yangın! 5 katlı bina alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre yangın Osman Çavuş Mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın teras katında meydana geldi. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı veya yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.