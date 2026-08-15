Bir asırdır çamur sanata dönüşüyor: Bilecik'te dev festival başladı!

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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Kınık köyündeki her evin bir hikayeye sahip olduğunu ifade eden Tekin, "Bu hikayeleri topraktan sanata dönüştüren insanlarımız var. Evlerinde yaptıkları çömlekleri ekonomiye kazandırıyorlar. Önce kendi köylerindeki ekonomiye katkıları var. Daha sonra da Pazaryeri'ne ve ülkemize katkı sunuyorlar." dedi.Köy muhtarı Mehmet Gümüştekin'in de katılımcılara hitabının yer aldığı açılış programı, halk oyunları gösterisi, yöresel kıyafetli kadınların defilesi ve çömlekler ile yöresel ürünlerin satıldığı stantların gezilmesiyle sona erdi.



Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Atakan Alper, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.