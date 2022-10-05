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Yozgat'ta doğal gaz patlaması; 2 katlı bina çöktü, 3 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı bina çökerken, enkaz altında kalan 3 kişilik aile ise yaralı kurtarıldı.

05.10.2022 - 14:52 | | Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)
Yozgat'ta doğal gaz patlaması; 2 katlı bina çöktü, 3 yaralı

Olay, sabah saatlerinde, Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe Uçar'a ait 2 katlı binada, doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Yozgatta doğal gaz patlaması; 2 katlı bina çöktü, 3 yaralı

Patlamanın etkisiyle binanın üst katı ve çatısı çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalan İhsan ve Fatma Yorulmaz çifti ile çocukları Aydilge'yi (4) kurtardı.

Yozgatta doğal gaz patlaması; 2 katlı bina çöktü, 3 yaralı

Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yozgatta doğal gaz patlaması; 2 katlı bina çöktü, 3 yaralı

Patlama sırasında ekmek almak için dışarı çıkan ve döndüğünde binanın yıkıldığını görünce baygınlık geçiren Ayşe Uçar da hastaneye kaldırıldı.

Yozgatta doğal gaz patlaması; 2 katlı bina çöktü, 3 yaralı

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, mahalledeki doğal gaz akışı da kesildi.

Yozgatta doğal gaz patlaması; 2 katlı bina çöktü, 3 yaralı

Bölgede incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Arkadaşlarımız inceliyorlar. Asıl sebebi, raporlardan sonra ortaya çıkacak. Şükür, herhangi bir can kaybımız yoktur" dedi.

Yozgatta doğal gaz patlaması; 2 katlı bina çöktü, 3 yaralı

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