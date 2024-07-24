Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’de mutlu sona ulaşmayı başardı. Fenerbahçe, En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli, kulüp yeni oyuncusunun uçağa binerken fotoğrafını da paylaştı. Peki, Youssef En Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Youssef En Nesyri kimdir, nereli, kaç gol attı?

Youssef En Nesyri kimdir, nereli, kaç gol attı?

Yusuf en-Nusayri, 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ta dünyaya geldi. Sevilla takımında forvet pozisyonunda görev yapan Faslı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Málaga, Leganés ve Sevilla kulüplerinde oynadı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan oyuncu en yüksek piyasa değerine (40 milyon Euro) 2021 yılında ulaştı.



Faslı oyuncunun kariyerinde Malaga, CD Leganes, Sevilla gibi takımlar bulunuyor.

2010-2011 Maghreb de Fès

2011-2015 Mohammed VI Football Academy

2016-2017 yılları arasında Málaga takımı B maçları ve attığı gol sayısı 29 (16)

2016-2018 yılları arasında Málaga takımı maçları ve attığı gol sayısı 38 (5)

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2018-2020 yılları arasında Leganés takımı maçları ve attığı gol sayısı 49 (13)

2020- Sevilla maçları ve attığı gol sayısı 112 (36)

Toplam maçları ve attığı gol sayısı 228 (70)

En Nesyri millî takım kariyeri

2015-2016 Fas Fas U-20 7 (3)

2016- Fas Fas 61(17)