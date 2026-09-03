 Yolun karşına geçen yayaya kızdı: Araçtan inip darp edince cezası da hemen kesildi

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Olay, dün öğle saatlerinde Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen yaya ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, yayayı darbetti. Yayanın şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda kimliği belirlenen sürücü İ.B. (32) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücü İ.B.'ye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'Yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak' suçlarından 185 bin 662 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti iptal edilirken, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.