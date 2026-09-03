Bal üretiminde şaşırtan tablo! Yağışlar vurdu, hasat geçen yılı geçti

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Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, bu yılki hasat döneminin geçen yıllara göre biraz daha iyi geçtiğini ifade etti. Aksoy, "Ancak beklenti çok yüksekti. Yağış ve soğuğun devam etmesi sebebiyle beklenen kadar olmadı. Ama yine de geçen yıllara göre biraz daha fazla oldu diyebilirim. Bizim arıcılarımız ortalama olarak 10-15 kilogram arasında bal hasadı yaptı. Fakat bazı yerlerde bu kadar olmadı. Ancak 15 kilogramın üzerini pek geçmez. Son yıllarda mevsimlerde kayma var. Mesela mayıs ayında, arının bakım döneminde çok yağış düştü. Haziran, hatta temmuz ayında da yağışlı gidince mevsimde bir kayma yaşandı. Daha geç vakitte, yani normalde hasat yaptığımız dönemlerde bal gelmeye başladı. O da çok uzun sürmediği için kısıtlı bal almış olduk. Bizim arıcımız genelde bölgede kestane balı olduğu için bu sene, yağışlardan dolayı bu bölgede kestane balı hiç olmadı. Zigana'dan öteye olan illerde arıcılık yapıyorlar, oralarda da yağıştan dolayı olmadı" dedi.