Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Trabzon- Antalya seferini yapmak için yola çıkan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 AU 576 plakalı yolcu otobüsü, Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 20 kişiyi Manavgat'taki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.