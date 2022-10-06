Yolcu bilinç kaybı yaşadı, THY uçağı acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TC-JJL kuyruk tescilli TK-54 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı Singapur seferini yapmak üzere 01.45'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, Hindistan Hava Sahası'na gelmesinin ardından uçakta bulunan 69 yaşındaki bir yolcu aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapıldı. Yolcunun bilinç kaybı yaşamasından dolayı uçağın pilotu acil iniş kararı aldı. Bunun üzerine pilot Hindistan'da bulunan Kolkata Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Yolcu uçağı yerel saatle 14.52'de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Uçakta rahatsızlanan ve bilinç kaybı yaşayan 69 yaşındaki yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. THY uçağı ise bir süre sonra Singapur seferini tamamlamak üzere Kolkata Havalimanı'ndan kalkış yaptı.