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Yol kenarında ölü bulundu; 'soğuktan dondu' şüphesi

Bartın'da Mehmet Yalçın (65), yol kenarında ölü bulundu. Yalçın'ın dengesini kaybedip düştüğü, bayıldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü üzerinde duruluyor.

14.01.2024 - 13:33 | | DHA
Yol kenarında ölü bulundu; 'soğuktan dondu' şüphesi

Ören köyünde oturan Mehmet Yalçın'ı saat 03.00 sıralarında Arıt Samanpazarı köyünde hareketsiz bulanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yol kenarındaki Yalçın'ın öldüğünü belirledi.

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İlk incelemede, Yalçın'ın dengesini kaybedip düştüğü, bayıldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü üzerinde duruldu. Vücudunda darp izi görülmeyen Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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