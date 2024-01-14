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Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14.01.2024 - 13:25 |
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi