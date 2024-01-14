Yol kapatıp etrafa para saçtılar! İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü

Zeytinburnu Abay Caddesi'nde, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, yolu trafiğe kapattı, yüksek sesle müzik açarak yolun ortasında oynadı. Konvoydan biri minibüsün üzerine çıkarak oynamaya devam etti. Minibüs üzerindeki kişi bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları havaya saçtı. Cadde üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binerek ayrıldı. O anlar, cep telefonu kameralasına yansıdı.