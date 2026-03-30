Yol göle döndü! Mahsur kalan aracını bırakmadı

İstanbul’da etkisini sürdüren sağanak yağış, Eyüpsultan ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kemerburgaz'da yollar göle döndü. Çiftalan Mahallesi’nde ise suyla kaplanan yolda bir araç mahsur kalırken, sürücünün aracıyla birlikte kurtarılmak istemesi dikkat çekti. O anlar havadan görüntülendi.



Sürücü aracını bırakmak istemedi

Olay, Eyüpsultan ilçesi Çiftalan Mahallesi Çiftalan-Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. Şiddetli yağış sonrası yol kısa sürede göle dönerken, seyir halindeki bir hafif ticari araç suya gömülerek mahsur kaldı. Araçta bulunan sürücü, kapıyı açarak yardım beklerken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürücüyü güvenli şekilde tahliye etmek istemesine rağmen, vatandaşın aracını bırakmak istemediği öğrenildi. Sürücünün "Ben de araç da kurtarılsın" talebi üzerine ekipler çalışma planını değiştirdi. Bölgeye getirilen bir traktör yardımıyla hem sürücünün hem de aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri traktöre bağladıkları araçla dikkatli bir şekilde çekme işlemi gerçekleştirdi. Uzun süren çalışmanın ardından mahsur kalan araç bulunduğu yerden çıkarılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar ise dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan Kemerburgaz'da kazaya karışan bir aracın ise, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı görüldü.