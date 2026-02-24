Yokuş aşağı can alıyordu: Tuğla yüklü kamyon iki aracı altına aldı!

Olay, dün gece Tahtakale Mahallesi Ata Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkan tuğla yüklü kamyon sokağa dönemeyince durdu.

Şoförünün manevra yaptığı sırada geri kaymaya başlayan kamyon, önce park halindeki iki araca ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. İki aracın ağır hasar gördüğü kazayı caddede oturan bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.