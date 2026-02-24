GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYokuş aşağı can alıyordu: Tuğla yüklü kamyon iki aracı altına aldı!
HaberlerGündem Haberleri Yokuş aşağı can alıyordu: Tuğla yüklü kamyon iki aracı altına aldı!

Yokuş aşağı can alıyordu: Tuğla yüklü kamyon iki aracı altına aldı!

24.02.2026 - 07:21Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Yokuş aşağı can alıyordu: Tuğla yüklü kamyon iki aracı altına aldı!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde tuğla yüklü kamyon yokuşta geri kayarak iki aracı altına aldı. Ağaca çarparak durdu. Kazada can kaybı olmadı.

Olay, dün gece Tahtakale Mahallesi Ata Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkan tuğla yüklü kamyon sokağa dönemeyince durdu.

Yokuş aşağı can alıyordu: Tuğla yüklü kamyon iki aracı altına aldı

Şoförünün manevra yaptığı sırada geri kaymaya başlayan kamyon, önce park halindeki iki araca ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. İki aracın ağır hasar gördüğü kazayı caddede oturan bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Güncel Haberler

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün ( 24 Şubat Salı ) gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte canlı alış-satış fiyatları...
#Ekonomi

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün ( 24 Şubat Salı ) gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte canlı alış-satış fiyatları...

Yokuş aşağı can alıyordu: Tuğla yüklü kamyon iki aracı altına aldı!
#Gündem

Yokuş aşağı can alıyordu: Tuğla yüklü kamyon iki aracı altına aldı!

İstanbul'da nokta operasyon: Dron ile suçüstü yapıldı!
#Gündem

İstanbul'da nokta operasyon: Dron ile suçüstü yapıldı!