YÖKDİL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024 (açıklandı mı)? YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2024? YÖKDİL sınav yerleri nereler? YÖKDİL 2024 giriş belgesi sorgulama

YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı, YÖKDİL/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos’ta yapılacak. Sınava katılacak adaylar, hangi okullarda sınava gireceklerini araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? YÖKDİL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024'te yapılacak. Sonuçlar ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.

YÖKDİL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, YÖKDİL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​​​​​