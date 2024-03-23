YÖK açıkladı! YKS'ye ek başvuru hakkı
YÖK, YKS başvurularını kaçıran adaylara ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Başvurular, 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.
23.03.2024 - 11:31 |
YÖK: YKS başvurularını kaçıran adaylara 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanındı.
YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yapılan açıklamada, "YKS başvurularını kaçıran adaylara 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanındı." ifadelerine yer verildi.
Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleşecek.
YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024 YKS geç başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla belirlenen tarihler ve saatler arasında yapılacak.
YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2024 YKS OTURUM TARİHLERİ
YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.