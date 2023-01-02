Yoğun sis hava trafiğini vurdu! 48 uçuş iptal

İstanbul'da yarın beklenen yoğun sis, havayolu ulaşımını vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmeye başlandı.

ANADOLUJET 48 UÇUŞU İPTAL ETTİ

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 uçuşunu iptal etti. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada düşük görüş şartlarının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonları olumsuz etkilediği, bu nedenle 3 Ocak Salı günü planlanan bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

PEGASUS'TA DA UÇUŞ İPTALLERİ VAR

Öte yandan Pegasus Havayolları da, yarın gerçekleştireceği Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 6 seferini iptal etti. Hava şartlarına bağlı olarak uçuş iptallerinin artması bekleniyor.