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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da 4 evin üzerine çığ düştü!

Ardahan'ın Posof ilçesi Derindere köyünde 4 evin üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 11 kişi kendi imkanları kurtulurken; çöken ahırlardaki 17 büyükbaş öldü.

07.02.2024 - 13:28 | | Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da 4 evin üzerine çığ düştü!

Kentte 2 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken; Posof ilçesi Derindere köyünde 4 evin üzerine çığ düştü. 11 kişi evlerde mahsur kalırken; ahırlar da çöktü. Mahsur kalanlar kendi imkanları ile evlerden çıkarken; ahırlardaki 17 büyükbaş öldü. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. (DHA)

 

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