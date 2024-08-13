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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinden açıklandı.

13.08.2024 - 10:16 |
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yapılan paylaşımda YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı.

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