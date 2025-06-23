ÖSYM tarafından organize edilen ve milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşen 2025-YKS, iki oturum halinde başarıyla tamamlandı. 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayan sınav heyecanı, 22 Haziran 2025 Pazar günü son buldu. Sınavların ardından adaylar, bir yandan yaptıkları netleri ve puanlarını tahmin etmeye çalışırken, diğer yandan da "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

YKS sonuçları açıklandı mı?

Hayır, 2025-YKS sonuçları henüz açıklanmadı. Milyonlarca adayın ve velisinin pürdikkat beklediği sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Buna göre 2025-YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 Salı günü adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek, internet üzerinden açıklanacak.

Sonuçların açıklanacağı 22 Temmuz'a kadar olan bu süreyi adayların dinlenerek ve üniversite tercihleri için ön araştırma yaparak geçirmeleri tavsiye ediliyor. Sonuçların ilanıyla birlikte başlayacak olan tercih döneminde doğru ve isabetli kararlar verebilmek adına, adayların bu bekleme sürecini bölümler, üniversiteler ve kontenjanlar hakkında bilgi toplayarak verimli bir şekilde değerlendirmesi büyük önem taşıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu da sonuçların açıklanmasının ardından yayımlaması bekleniyor.