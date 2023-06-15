YKS sınavına gireceklere toplu taşıma ücretsiz

17-18 Haziran günleri yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS)" girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri Sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir.