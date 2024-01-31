YKS başvuruları başlıyor! ÖSYM duyurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular yarın başlayacak
31.01.2024 - 14:59 |
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
Sınav için yarın başlayacak başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.